【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第4話が11月2日に放送される。【写真】手越祐也、56歳俳優と近距離で見つめ合う◆及川光彦主演「ぼくたちん家」本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋が