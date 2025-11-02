◆バスケットボール▽Ｂ１リーグ第７節第１戦京都８２―７０三遠（１日・京都市体育館）京都がホームで競り勝ち、連敗を３で止めた。昨季まで２季連続地区優勝の三遠を相手に最終第４クオーター（Ｑ）。６３―６４の局面からホール百音アレックス（２６）の３ポイントシュートで逆転すると、古川孝敏（３８）も３ポイント成功でたたみ掛けた。徐々に引き離し８２―７０。笑顔で試合を終え、今季就任の伊佐勉ヘッドコーチ（５５