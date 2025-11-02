◆全国高校サッカー選手権大阪大会▽決勝興国１―１（ＰＫ３―１）履正社（１日、ヨドコウ桜スタジアム）大阪大会の決勝戦が行われ、興国が履正社をＰＫ戦の末に破り、６大会ぶり２度目の全国高校選手権出場を決めた。昨年も同大会の準決勝で対戦し、ＰＫ戦で敗れた相手に雪辱。当時２年生ながら試合に出場していたＧＫ岩瀬颯（３年）が、３本連続のＰＫストップで勝利に導いた。約２年４か月前に六車（むぐるま）拓也監督（４