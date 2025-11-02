◆親善試合 日本航空石川１１―２聖隷クリストファー （７回コールド、１日・湖西球場）聖隷クリストファーが１日、湖西球場で行われた「湖西ベースボールフェスタ」に今夏の甲子園出場校として招待された。今年のセンバツ出場校である日本航空石川と対戦。２―１１で７回コールド負けした。エースの高部陸（２年）は６回２死満塁で登板。左飛に打ち取り、ピンチをしのいだ。大量失点した１０月２５日の東海大会準決勝・三重