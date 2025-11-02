宝塚記念14着以来の実戦となるアーバンシックは夜明け前の午前5時過ぎに姿を見せた。坂路を1F15秒程度のラップ（4F61秒2）で駆け上がった。体の使い方が実にスムーズで、4カ月半の休み明けを感じさせない好気配だ。武井師は「折り合いも良く、バランスも問題なかった。いつも通りの走りで不安材料はない」とコメントした。