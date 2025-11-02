ジャスティンパレスは3年連続の出走となる。池水助手は「昨年と比べて大きく変わることなく、いつも通り」と状態を伝えた。馬場が心配されたが、良馬場に回復。「悪い馬場で走らなくていいので良かった」とホッとした表情。過去2年は2、4着で「今回も良い結果を出してくれれば」と好走を期待。三度目の正直で金メダルを狙う。