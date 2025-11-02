復権を狙う一昨年の皐月賞馬ソールオリエンスは僚馬マスカレードボールと一緒に馬場入り。ダートのEコースでウオーミングアップしてから坂路へ移動。ゆったりと1本（4F71秒8）駆け上がった。騎乗した名畑助手は「木曜に追い切りをした疲労も考慮して、坂路で軽めの調整で終えた。態勢は整っています」と感触を伝えた。