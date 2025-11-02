昨年の2着馬タスティエーラの前日調整は坂路1本。少しずつペースを上げながら4F64秒4で登坂した。力強い脚さばきで気配は申し分ない。「いつものスタンスですが、枠順、馬場状態などを考慮して流動的に対応していきます」と堀師。香港遠征（クイーンエリザベス2世C1着）帰りで半年ぶりの実戦でも、臨戦態勢は整っている。