23年エリザベス女王杯優勝馬のブレイディヴェーグが上昇ムードにある。土曜朝は坂路で調整（4F61秒8）。見届けた宮田師は「ハッキングから弾んでいた。追い切り後も良い感じで来られた」と満足そう。レースに向けても「能力を全部出し切ってくれれば、十分にチャンスがあると思ってのトライ。凄く楽しみです」と気合は十分だった。