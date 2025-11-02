マスカレードボールはG1未勝利ながら前日発売で1番人気に支持されている。土曜は坂路1本。ゆったりとしたペースで登坂（4F71秒1）した。花本助手は「追い切り後の歩様の確認と、当日しっかり動けるように体をほぐすイメージ。今年3回走ったけど、今回が一番落ち着いていますね」と3歳秋を迎えてメンタル面の成長を伝えた。