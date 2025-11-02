3着の昨年と同じ臨戦過程で臨むホウオウビスケッツは坂路で最終調整を行った。弾むようなフットワークでゆったりと登坂。4F65秒3を計時した。奥村武師は「1回使ったことで（状態は）上がってきている感じはします」と上積みを強調した。展開の鍵を握る一頭。「自分のリズムを崩さずに走れれば」とスムーズな流れを期待した。