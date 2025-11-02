ミュージアムマイルは5戦続けての関東遠征となった。嘉堂助手は「何回も来てるので凄くおとなしい。いつもと変わらない感じです」と3歳ながら経験豊富な愛馬に感心していた。「スタートが速い馬ではないので、極端な枠ではないのは良かった」と9番に満足。続けて「速い時計の決着の方が良いと思うので」と馬場回復を歓迎した。