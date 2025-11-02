シランケドは7走連続で東への遠征と輸送は慣れっこ。千田厩務員は「渋滞があったけど状態は変わりません」と話し、愛馬をなでた。舞台は快勝した前走新潟記念と同じ左回りの2000メートル。「条件はいい。右回りが悪いわけではないけど、どちらかと言ったら左回りの方がいい。前走と同じような脚が使えれば」と初戴冠に色気を見せた。