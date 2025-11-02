4度目の東京となったエコロヴァルツも無事に到着した。山田助手は「途中で道が混んでいたけど、落ち着いて来られた。東京は結構来ていて出張は慣れているので」と説明。重賞勝ちこそないものの、23年朝日杯FS2着、今年の大阪杯4着など大舞台での実績はある。「具合は凄くいいです」と仕上がりの良さを生かして一発を狙う。