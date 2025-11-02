セイウンハーデスは前走エプソムCでレコードVを飾った。約半年の休み明け。千野助手は「前走と同じ状態で来られた。全てが順調」と力強かった。外め12番枠には「外枠の方が成績が安定している。内に閉じ込められるより良かった」と好印象。「2000メートルまでは許容範囲内。左回りの東京はベスト」と得意舞台での好走を期待した。