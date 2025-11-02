きょうは北海道の沿岸は風が強く、山沿いは雪の降る所がありそうです。北陸など日本海側は晴れたり雨が降ったりの変わりやすい空模様で、雷雨となる所があるでしょう。太平洋側は晴れて行楽日和となりますが、あすにかけて北よりの風が強まる予想です。予想最高気温は北海道は平年よりやや低く、空気がヒンヤリと感じられそうです。その他の地域は平年並みかやや高く、昼間は過ごしやすい陽気となるでしょう。あすの文化の日も日本