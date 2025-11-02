金曜に東京入りしたメイショウタバルは無事に一晩を過ごした。「（金曜は）多少発汗はあったけど、バタバタすることはなかった」と上籠助手。土曜朝は1時間半ほど厩舎周りを歩いてリラックスさせた。「最初は力んでいたけど10分くらいしてからはいつも通りあくびをしたりして、ゆったりと歩けていました」と安堵（あんど）していた。