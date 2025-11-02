昨年１月から芸能活動を休止していたお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（６２）が１日、芸能活動を再開した。この日スタートしたコンビ独自の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」内で生配信を実施。１年１０カ月ぶりのメディア生出演で、第一声は「松本、動きました」で、観客からの鳴りやまない拍手と歓声に感極まった。約１時間のトークの中で「今、僕が思うのは感謝です」と言葉を紡いだ。１年１０カ月ぶりの登場で