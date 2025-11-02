巨人の石塚裕惺内野手（１９）が１日、オーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）での心技体でのレベルアップを誓った。５日に出発し、アデレード・ジャイアンツに所属して１か月以上プレーする。派遣を控え、秋季キャンプで練習を積む１９歳は「成長できるきっかけにしなきゃいけない。（今季は）けがも２回あって打席数（の確保）とかのために球団も用意してくれているので、いい時間にしたい」と決意を込めた。海外での生活