◆サッカー全日本高校女子選手権静岡県大会 ▽決勝常葉大橘１―０藤枝順心（１日、草薙陸上競技場）常葉大橘が藤枝順心に１―０で競り勝って連覇を飾り、夏の県総体に続く２冠を達成。全国４連覇を目指す最強のライバルに得点を許さなかった。両校は１２月２９日に兵庫県内で開幕する全国大会に出場する。試合終了の笛に順心イレブンは涙した。全国切符を懸けた夏の県総体決勝と、皇后杯の出場権を懸けた東海予選準決勝で