クイーンズウォークは4度目の東京遠征。安井助手は「渋滞は予想外だった」と話しつつ「至って落ち着いていたので全く問題ない」と意に介さなかった。新潟記念は放馬による競走除外だったが「影響はない。奇跡ですね。この流れで奇跡が起こるかも」と笑顔。「あとはジョッキーに任せるだけ」と日曜は一鞍入魂の川田に託した。