芝クッション値9.1＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前15.6％、4角18.3％ダートG前14.0％、4角16.4％※土曜午前5時30分。金曜に29ミリの降雨はあったが、土曜の好天で馬場は回復へ。芝はBコース1週目で傷みは少なく、天皇賞は時計勝負になる。湿ったダートは時計が速い。