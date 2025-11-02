芝クッション値10.4＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前10.5％、4角10.2％ダートG前15.1％、4角16.7％※土曜午前6時。芝はBコースに替わり、柵の移動で内の傷みがカバーされた。馬場が乾いて、外が伸びそう。水分を含んだダートは土曜に引き続きスピード決着。