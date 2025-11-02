スタミナ不足解消への挑戦が始まった。阪神・門別が安芸キャンプ初日のブルペンで最多となる113球。課題を克服するべく、精力的に投げ込んだ。「先発として長いイニングを投げていくためにも、球数を投げていくことが絶対に必要。今年はそれが全然できていなかった」立ち上がりから好投しても、中盤以降の“ガス欠”に苦しんだ。2勝を挙げた今季は先発として8試合に登板。投球回は2度の5回2/3が最長で、一度も6回をクリアす