◇プロボクシング59・8キロ契約10回戦〇尾川堅一KOプレスコ・カルコシア●（2025年11月1日後楽園ホール）元IBF世界スーパーフェザー級王者の尾川が5回KO勝ちし、再起5連勝を飾った。小刻みにステップを踏みながら、初回から強烈な右をヒットさせ、5回にボディーの連打を浴びせて相手に10カウントを聞かせた。WBO世界2位にランクインし、来年の世界再挑戦を見据える37歳は、今年8月に急性硬膜下血腫で亡くなった、同