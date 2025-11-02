安芸に最新テクノロジーが初見参した。ブルペンに設置された「遅延カメラ」は、撮影したフォームを自動的に数秒後に画面に映し出す優れもの。投手は1球投げるごとに、“さっき投げたフォーム”をモニターで確認できる。キャンプでの導入は初めて。今春開業した兵庫県尼崎市の2軍施設から移送した。新人の木下は「毎日あれでフォームを確認している。自分の場合なら、腕が上がってないなとか、今のはいい感じだったなとかを見て