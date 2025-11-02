元モーニング娘。の譜久村聖（29）が1日、都内で2冊同時発売した写真集「瑠璃藍」と「Versl’Aube」（ともにワニブックス）の発売記念イベントを行った。2年ぶりで20代ラストとなる写真集。撮影は初めて訪れたベトナムで2回に分けて行われた。1回目は台風が直撃し「これまでの写真集撮影で過去一の衝撃が走った」と回想。それだけに「その中で試行錯誤しながら撮影できたのが思い出に残っている」と語った。