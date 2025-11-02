ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの木村慧人（２６）と中島颯太（２６）が１日、都内で「木村慧人１ｓｔ写真集Ｐａｌｅｔｔｅ」「中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。”ＣＯＭＰＬＥＴＥＢＯＯＫ」（両著とも主婦と生活社）のイベントを行った。２人は「けとそた」の愛称で親しまれている１９９９年生まれの同級生コンビ。「そうちゃん」「けいちゃん」と呼び合っており、好物の傾向も