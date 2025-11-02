阪神・中野が2年間務めた選手会長を今季限りで退く意向を明かした。「今年で辞めようと思います。いい経験になりましたし、先輩にも支えてもらいながら、なんとかやってこられた。引っ張っていく立場は変わらないので、そこも意識しながら、チームのことを考えてやっていきたい」今季は主に「2番・二塁」として全試合に出場。藤川監督からは坂本、大山とともに個人的なMVPに挙げられ「発言や行動でチームをまとめてくれた」