◇阪神秋季キャンプ第1クール（2025年11月1日安芸）秋季キャンプ初日を終えた平田2軍監督は「来年こそ」と昇格を目指す若手の意欲を感じ取っていた。藤川監督も近く合流予定。リーグ連覇に向けた第一歩に、指揮官も充実の秋を予感していた。◇初日を終えて「いやいや、やっぱりキャンプだな。天候にも恵まれてね。選手たちを、この天気が乗せてくれるし。やっぱりキャンプインしたなという、秋季キャンプに入ったという