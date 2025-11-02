10番人気の伏兵ショウナンカリスが中団の外から差し込み、タイム差なしの2着。馬体重は前走比10キロ増の418キロでグンとたくましくなった。池添は「3角の下りに向けて少しかむところがあったけど、それ以外はうまく走ってくれた。残り50メートルぐらいで（脚色が）鈍ったけど、体重が増えて成長してくれている」と相棒を称える。初の千四で大きな賞金加算。加藤士師は「今まで千二しか使っていなかったが、うまくためる競馬が