「フィギュアスケート・西日本選手権」（１日、木下カンセーアイスアリーナ）１２月の全日本選手権の予選会として行われ、アイスダンスでは、９月にペア結成を発表した紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組がリズムダンス（ＲＤ）で５９・６１点の２位につけた。アイスダンス初挑戦の紀平はピンクの上衣と黒のショートパンツに黒タイツ、西山は黒のジャケット＆パンツ。ＲＤ曲「Ｍａｍｂ