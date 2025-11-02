お肌に“ごちそう”をコンセプトに誕生した下着ブランド「Braria（ブラリア）」が、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。独自開発の特注セラムファイバーを使用し、着けるだけでお肌をケアできるという新発想が高く評価された注目のシリーズです。保湿成分を練り込み、360°伸縮する完全フラット構造で、日常のどんな瞬間も快適に包み込む極上の着け心地を実現しました。 Brariaがグッドデザイン賞を受賞！