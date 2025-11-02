全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮−三重県伊勢市伊勢神宮＝８区間、１０６・８キロ）の監督記者会見が１日、名古屋市内で行われた。今年の箱根駅伝で２連覇を達成した青学大の原晋監督（５８）は、毎大会恒例の作戦名を「朝日にかける大作戦」と発表した。７年ぶり３度目の優勝を狙う上で、キーマンは大エースの黒田朝日（４年）だ。１０月３１日の区間エントリー発表では補員登録だったが、指揮官は「黒田朝日を７区に