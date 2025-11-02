きょう未明、神奈川県大和市でアパートの2階が燃える火事があり、現在も消防による消火活動が続いています。火元の部屋から性別不明の1人の遺体が見つかりました。きょう午前3時ごろ、大和市福田で「アパートの2階が燃えている」と近隣に住む女性から119番通報がありました。警察などによりますと、2階建て木造アパートの2階が燃えていて、消防車など12台が出動し、現在も消火活動にあたっています。火元の部屋から性別不明の1人の