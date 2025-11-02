阪神２軍の注目選手を取り上げる企画「飛び出せ大物」。第１２回は木下里都投手（２４）を取り上げる。右腕はみやざき・フェニックスリーグから秋の課題として「２種類のツーシーム」の習得に取り組んでいる。高知県安芸市で始まった秋季キャンプの初日はブルペンに一番乗り。実りの秋とするために、努力を重ねる２４歳に迫る。◇◇１年目の木下にとって今季は充実したシーズンとなった。１軍では１１試合に登板し、防