「巨人秋季キャンプ」（１日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のイ・スンヨプ臨時コーチがプロ１年目の荒巻を絶賛だ。打撃練習で指導を行い「パワーがスゴい。結構体力もあってビックリした。もう良いスイングができている」と評価。日韓通算で６２６本塁打を放った“アジアの大砲”は、今季１軍で３１試合出場の期待の若手に「自分よりも力がある。もっと練習したら俺より良い選手になる」と飛躍へ太鼓判を押した。