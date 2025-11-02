重賞初挑戦の3番人気メイショウハッケイはスタート後に他馬と接触があり、後方から。直線は馬群の外に持ち出すと上がり3F33秒2をマークし、3着まで追い上げた。武豊は「惜しかったけどね。スタートで両サイドから挟まれたりもあったけど、その後はスムーズで直線も伸びてくれました。もう少し決め手があれば、というところですね」と振り返った。