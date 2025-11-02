¡Öºå¿À½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±Æü¡¢°Â·Ý¡Ë½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤ÏÌî¼êÅ¾¸þ¤·¤¿À¾½ãÌð¤¬ºô±Û¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£Ä«´Ý¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ý¥­¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥­¥ã¥ó¥×¤À¤Ê¡£Å·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Í¡£ºòÆü±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢´¨¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½©¤ÎÆüº¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤³¤ÎÅ·µ¤¤¬¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢½©µ¨¥­¥ã