野手最年長の３５歳、オリックス・西野真弘内野手が１２年目の来季もさらなる「くせ者」で臨む。今季は７５試合に出場し、自己最多の７本塁打、３５打点をマークするなど貴重な戦力となったが満足はしていない。強みは粘り強い打撃で、三振率は１２球団トップクラスで低い。「簡単には三振したくないし、食らい付いて事を起こしたい。チームでそういう役割があると思っている」と燃えている。