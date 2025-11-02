「東京六大学野球、早大５−３慶大」（１日、神宮球場）最終週の１回戦１試合が行われ、早大が慶大に先勝した。ドラフト会議で楽天から２位指名を受けた伊藤樹投手（４年・仙台育英）が８回９奪三振２失点と好投し、現役投手では最多のリーグ戦通算２２勝目。九回は巨人から２位指名された田和廉投手（４年・早実）がリードを守り、試合を締めた。エンジのスタンドが揺れる。西日に照らされながら、伊藤樹は白い歯をこぼした