藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（31）を迎える第38期竜王戦第3局は1日、京都・仁和寺で2日目が指し継がれ、先手・藤井が85手で勝利した。世界遺産・仁和寺対局は5連勝、23年10月に全8冠独占を達成した京都対局も9連勝とした。「あまり自信の持てない形で中盤戦に入った。穴熊の遠さを生かす展開になればと思った」。居飛車党の佐々木が8年ぶりに振り飛車の四間飛車という変化球を投じた。角道を閉