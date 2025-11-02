「日本ハム秋季キャンプ」（１日、エスコンフィールド）日本ハム・北山亘基投手（２６）が１日、エスコンフィールドでの秋季キャンプで、シーズン後初の本格的なブルペン投球で約３０球を投じた。侍ジャパンの一員として臨む１５、１６日の強化試合・韓国戦（東京ド）に向け、ＷＢＣ公式球を使用。「違いが感覚で分かった」と手応えを口にした。究極の体験を野球に生かす。キャンプ前、清宮幸に高級フランス料理をごちそう。