5場所ぶりに平幕の霧島は負けん気をのぞかせた。若元春らと20番取って13勝7敗。名古屋場所から2場所連続で敗れている安青錦には2勝4敗と苦戦したが、相手の上体を起こして寄り切る場面もあり、「安青錦は負けたくない相手。稽古場でも負けたくない。思い切り当たっていくしかない」と力を込めた。先月30、31日は時津風部屋に行き、3日連続で出稽古。「しっかり稽古しながら仕上がってくると思う。まだ始めたばかりだから体が