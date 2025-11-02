京都6R・新馬戦（ダート1800メートル）は中団から徐々にポジションを押し上げた2番人気テイエムサンレーヴ（牡＝河嶋、父ルヴァンスレーヴ）が直線、馬群の外から一気の差し切りで初陣Vを飾った。団野は「1週前の追い切りに乗った時より良くなっていた。まだ覚えることはたくさんあるけど、勝ち方は良かったです」と納得の笑み。祖母に15年チャンピオンズCを制したサンビスタがいる血統。河嶋師は「これからと思っていたけど、