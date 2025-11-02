「秋季高校野球中国大会・準決勝、崇徳１０−０倉敷商」（１日、ユーピーアールスタジアム）準決勝２試合が行われ、崇徳（広島）が倉敷商（岡山）を八回コールドで下し、来春センバツ出場を当確させた。甲子園に出場すれば３３年ぶりとなる。プロ注目のエース・徳丸凜空投手（２年）が３試合連続完投でチームをけん引した。高川学園（山口）は下関国際（山口）を２−１で破り、４２年ぶりのセンバツ出場を確実にした。大黒柱