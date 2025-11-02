タレントの大久保佳代子（54歳）が、11月1日に放送されたトーク番組「深夜の金欲 乙女の会」（テレビ東京系）に出演。「あなたにとってお金とは？」との質問に答えた。“乙女のお金事情”を覗き見する、深夜のガールズトークバラエティに、大久保、納言の薄幸、タレントの渋谷凪咲が出演。「あなたにとってお金とは？」との質問に答えていく。大久保は「自律神経を整えてくれるアイテム」と答え、「自律神経乱れたときってイライラ