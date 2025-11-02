シュナイダー監督 PHOTO:Getty Images ワールドシリーズ第6戦は、ロサンゼルス・ドジャースが3-1で勝利し、シリーズは3勝3敗のタイに。 敗れたトロント・ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は、試合後の会見でドジャース先発・山本由伸投手の投球を称賛しながらも、「我々の打撃は確実に良くなっていた」と手応えを口にした。 「ヤマモトも再び非常に良かった。彼は本