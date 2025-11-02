兵庫県芦屋市長の郄島崚輔（りょうすけ）氏（２８）が、七五三の撮影スポットを紹介した。２日までに自身のインスタグラムを更新し、「七五三の写真は、素敵な日本庭園で」と題して投稿。「七五三を迎えるあなた、おめでとうございます！節目の一枚は、芦屋市の誇るお庭でいかがでしょうか」とオススメ。「芦屋市の誇る文豪・谷崎潤一郎の記念館では、七五三の記念撮影に日本庭園をお使いいただけます。受付でお申し出い