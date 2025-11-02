ダウンタウンの松本人志（６２）が、１日に開始したインターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に登場し、２４年１月の活動休止発表以来、約１年１０か月ぶりの復帰を果たした。＊＊＊＊当初予定から半年ほど遅れたものの、松本が復帰場所をインターネットの世界とすることは揺るがなかった。そこには、海外を見据えた今後と、「やりたいコンテンツを作る」という強い意志があっ